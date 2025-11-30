Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Faktencheck: Werden Weihnachtsmärkte wirklich massenhaft abgesagt?

JF-Faktencheck: Werden Weihnachtsmärkte wirklich massenhaft abgesagt?

JF-Faktencheck: Werden Weihnachtsmärkte wirklich massenhaft abgesagt?

Die Terrorgefahr treibt die Sicherheitskosten für Weihnachtsmärkte stark nach oben. Aber stimmt es, dass viele Märkte abgesagt werden müssen?
Die Terrorgefahr treibt die Sicherheitskosten für Weihnachtsmärkte stark nach oben. Aber stimmt es, dass viele Märkte abgesagt werden müssen?
Ein Polizist geht kurz nach dem Anschlag am vergangenen 20. Dezember über den geschlossenen Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
JF-Plus Icon Premium JF-Faktencheck
 

Werden Weihnachtsmärkte wirklich massenhaft abgesagt?

Die Sicherheitskosten sind wegen der Terrorgefahr so stark gestiegen, daß in den sozialen Medien das Gerücht auftaucht, viele Märkte müßten ausfallen. Die JUNGE FREIHEIT hat die Behauptung überprüft und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Polizist geht kurz nach dem Anschlag am vergangenen 20. Dezember über den geschlossenen Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles