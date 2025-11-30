Werden Weihnachtsmärkte wirklich massenhaft abgesagt?

Ein Polizist geht kurz nach dem Anschlag am vergangenen 20. Dezember über den geschlossenen Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Die Sicherheitskosten sind wegen der Terrorgefahr so stark gestiegen, daß in den sozialen Medien das Gerücht auftaucht, viele Märkte müßten ausfallen. Die JUNGE FREIHEIT hat die Behauptung überprüft und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis.