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Streit um Neutralitätsgebot: Berliner Uni geht gegen Linken-Kongress vor – zugunsten der AfD

Streit um Neutralitätsgebot: Berliner Uni geht gegen Linken-Kongress vor – zugunsten der AfD

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Linken-Chefin Schwerdtner, AfD-Landesvorsitzende Brinker streiten über eine linksradikale Veranstaltung an der Technischen Universität Berlin
Linken-Chefin Schwerdtner, AfD-Landesvorsitzende Brinker streiten über eine linksradikale Veranstaltung an der Technischen Universität Berlin
Linken-Chefin Schwerdtner, AfD-Landesvorsitzende Brinker: „Nicht gefallen lassen“. Fotos: picture alliance/dpa | Michael Kappeler / picture alliance/dpa | Christoph Soeder
JF-Plus Icon Premium Streit um Neutralitätsgebot
 

Berliner Uni geht gegen Linken-Kongress vor – zugunsten der AfD

Die Technische Universität Berlin interveniert gegen einen Kongress linksradikaler Studenten in ihren Räumlichkeiten – und zwar ausgerechnet zugunsten der AfD. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Die JF weiß, wie es dazu kam.

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Linken-Chefin Schwerdtner, AfD-Landesvorsitzende Brinker: „Nicht gefallen lassen“. Fotos: picture alliance/dpa | Michael Kappeler / picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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