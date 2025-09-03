Anzeige
Das Landgericht Frankfurt hat eine Klage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gegen den Lau-Verlag abgewiesen. Auch der Verfassungsschutz, der ethnische Volksbegriff und der Autor Martin Wagener spielen eine entscheidende Rolle.
Das Landgericht Frankfurt hat eine Klage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gegen den Lau-Verlag abgewiesen. Auch der Verfassungsschutz, der ethnische Volksbegriff und der Autor Martin Wagener spielen eine entscheidende Rolle.
Unter dem damaligen Präsidenten Thomas Haldenwang stufte der Verfassungsschutz das Buch „Kulturkampf um das Volk“ als rechtsextrem ein. Fotos: Lau-Verlag / IMAGO / Jürgen Heinrich
Brisantes Urteil könnte Bewegung in Debatte um „ethnischen Volksbegriff“ bringen

Mit ähnlichen Argumenten wie gegen die AfD stuft der Verfassungsschutz ein Buch als rechtsextrem ein. Der Verlag soll deshalb staatliches Fördergeld zurückzahlen. Der Fall landet vor Gericht – und es fällt ein Urteil.

Unter dem damaligen Präsidenten Thomas Haldenwang stufte der Verfassungsschutz das Buch „Kulturkampf um das Volk“ als rechtsextrem ein. Fotos: Lau-Verlag / IMAGO / Jürgen Heinrich
