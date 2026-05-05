Ein Jahr Kanzler Merz: Eine Bilanz oder schon ein Nachruf?

Nach einem Jahr dürfte Friedrich Merz die längste Zeit seiner Kanzlerschaft hinter sich haben. Foto: picture alliance | Grafik: JF

Erst im zweiten Wahlgang wurde Friedrich Merz am 6. Mai 2025 Bundeskanzler. Dem peinlichen Start folgte eine Serie von Lügen und Pannen. Nach einem Jahr ist der Ausblick optimistischer als der Rückblick. Denn einen zweiten Jahrestag wird es wohl nicht geben.