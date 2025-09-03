Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Beschwerde gegen Personalrat: Dortmunder AfD-Kandidat wehrt sich gegen Ausschluß von Diskussionsrunde

Beschwerde gegen Personalrat: Dortmunder AfD-Kandidat wehrt sich gegen Ausschluß von Diskussionsrunde

Beschwerde gegen Personalrat: Dortmunder AfD-Kandidat wehrt sich gegen Ausschluß von Diskussionsrunde

Heiner Garbe, AfD-Politiker, spricht im Oktober 2023 bei einer Kundgebung in Dortmund. AfD-Oberbürgermeisterkandidat Heiner Garbe auf einer Kundgebung in Dortmund im Oktober 2023: Beschwerde gegen den Ausschluß einer städtischen Podiumsdiskussion eingereicht. Foto: IMAGO / RHR-Foto
Heiner Garbe, AfD-Politiker, spricht im Oktober 2023 bei einer Kundgebung in Dortmund. AfD-Oberbürgermeisterkandidat Heiner Garbe auf einer Kundgebung in Dortmund im Oktober 2023: Beschwerde gegen den Ausschluß einer städtischen Podiumsdiskussion eingereicht. Foto: IMAGO / RHR-Foto
AfD-Oberbürgermeisterkandidat Heiner Garbe auf einer Kundgebung in Dortmund im Oktober 2023: Beschwerde gegen den Ausschluß einer städtischen Podiumsdiskussion eingereicht. Foto: IMAGO / RHR-Foto
JF-Plus Icon Premium Beschwerde gegen Personalrat
 

Dortmunder AfD-Kandidat wehrt sich gegen Ausschluß von Diskussionsrunde

Vor Tausenden Mitarbeitern der Stadt Dortmund diskutieren die Spitzenkandidaten der Parteien. Nur die AfD bleibt außen vor – trotz Neutralitätsgebotes. Ihr Kandidat legt nun Beschwerde ein. Der JUNGEN FREIHEIT liegt das Schreiben vor.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

AfD-Oberbürgermeisterkandidat Heiner Garbe auf einer Kundgebung in Dortmund im Oktober 2023: Beschwerde gegen den Ausschluß einer städtischen Podiumsdiskussion eingereicht. Foto: IMAGO / RHR-Foto
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement