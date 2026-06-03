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Eskalierende Einbürgerungszahlen: Ziehen Sie die Notbremse, Herr Merz!

Eskalierende Einbürgerungszahlen: Ziehen Sie die Notbremse, Herr Merz!

Eskalierende Einbürgerungszahlen: Ziehen Sie die Notbremse, Herr Merz!

Bundeskanzler Friedrich Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz
„Große Teile des Problems gelöst“? Bundeskanzler Friedrich Merz. Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch
JF-Plus Icon Premium Eskalierende Einbürgerungszahlen
 

Ziehen Sie die Notbremse, Herr Merz!

Die Bundesrepublik hat im vergangenen Jahr so viele Ausländer eingebürgert wie noch nie. Zur „Migrationswende“, derer sich der Bundeskanzler rühmt, passt das nicht. Ein Kommentar.

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