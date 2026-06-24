Jeder fünfte Deutsche kann sich keine Woche Urlaub leisten

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BERLIN. Ein Fünftel der deutschen Bevölkerung kann es sich finanziell nicht leisten, eine Woche im Jahr zu verreisen. Auf rund 17,3 Millionen Menschen – 21 Prozent der Bevölkerung – trifft das zu, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Immerhin: Im Vergleich zum Jahr 2023 ist der Wert damit leicht zurückgegangen. Damals hatte er noch bei 23 Prozent gelegen.

Erwartungsgemäß ist das einkommensschwächste Fünftel der Bevölkerung am stärksten von diesem Problem betroffen. Ganze 48 Prozent aller Bürger mit einem Nettoäquivalenzeinkommen von maximal rund 1.600 Euro im Monat teilten mit, dass sie sich 2025 keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnten. Beim nächsthöheren Fünftel, also Bürgern mit einem Einkommen von 1.600 Euro bis 2.100 Euro im Monat, waren es 28 Prozent.

Doch selbst unter höheren Einkommensschichten besteht das Problem. Ganze 17 Prozent der Personen, die zwischen 2.100 Euro und 2.700 Euro verdienen, können sich nach eigener Aussage keinen einwöchigen Urlaub leisten.

Alleinerziehende sind besonders stark betroffen

Besonders häufig betroffen sind Einzelhaushalte. Unter Alleinlebenden gaben 29 Prozent an, einwöchige Urlaube finanziell nicht stemmen zu können. Unter Alleinerziehenden-Haushalten galt das für 39 Prozent der Menschen. In Haushalten, in denen zwei Erwachsene ohne Kinder lebten, waren nur 16 Prozent betroffen. In Familienhaushalten – also zwei Erwachsene mit Kindern – waren es 18 Prozent.

Damit steht Deutschland trotz allem besser dar als viele andere europäische Länder. Im EU-Länderdurchschnitt können sich 28 Prozent der Haushalte keinen Urlaub leisten. In Rumänien sind es gar 61 Prozent, in Griechenland sind 47 Prozent betroffen. In Bulgarien und Ungarn sind 39 Prozent aller Menschen betroffen. Besser als Deutschland stehen hingegen Luxemburg (hier betrifft es elf Prozent), Schweden (zwölf Prozent) und die Niederlande (13 Prozent) dar.

Als Urlaube wurden bei der Befragung auch Reisen zu Freunden, Verwandten oder zu einer eigenen Ferienunterkunft gewertet. Als Kinder wurden sowohl Minderjährige im selben Haushalt als auch Personen bis zu 25 Jahren gezählt, sofern sie ökonomisch abhängig waren. (lb)