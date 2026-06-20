WM 2026: Wir wissen, wer Weltmeister wird

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JF-Kapitän Dieter Stein spricht mit Chef vom Dienst Matthias Bäkermann und Fußballkolumnist Frank Hauke über alles, was den Fußball so schön macht. Das Wunder von Bern, Deutschlandfahnen, das Sommermärchen von 2006 und die Frage, ob diese Nationalmannschaft wieder echte Turnierfreude auslösen kann.

Drei Männer und eine steile These: Deutschland wird Weltmeister. Jedenfalls wenn es nach Hauke geht. Der JF-Fußballkolumnist hat historische Ergebnisse verglichen und kommt zu einem Befund, der in deutschen Wohnzimmern gern gehört werden dürfte.

Haukes Beweisführung ist einfach: Deutschland hat Curaçao zum Auftakt mit 7:1 geschlagen. Solche Ergebnisse, sagt er, seien bei Weltmeisterschaften ein gutes Omen. Argentinien dagegen könne trotz Favoritenrolle schon einmal einpacken. Seit Einführung der Fifa-Weltrangliste sei deren Erster nie Weltmeister geworden.

Verlängerung für den WM-Talk der JUNGEN FREIHEIT?

Bäkermann spielt den kontrollierenden Sechser und versucht zu ordnen: England sei auch stark, Frankreich sowieso, und der deutsche Turnierweg werde kein Spaziergang. Spielmacher Stein führt die Runde durch Fußballgeschichte, DFB-Politik und die Frage, warum ein Turnier eigentlich mehr Spaß macht, wenn Fußball wieder Fußball sein darf.

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Natürlich geht es auch um Katar, die One-Love-Binde, Mesut Özil, Ilkay Gündogan, Rudi Völler und Joshua Kimmichs Satz, man wolle Deutschland stolz machen.

Bleibt nur eine Frage: Soll diese Dreierkette wieder auflaufen? Spielen Sie uns den Ball zurück und lassen Sie es uns wissen, wenn der WM-Talk in die Verlängerung gehen soll. (rr)