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AfD-Kundgebung: Siegmund kündigt vor Rotem Rathaus Arbeitspflicht für Asylbewerber an

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Die Redner der AfD-Kundgebung kommen auf der Bühne zusammen, um die Deutsche Nationalhymne zu singen. Foto: JF
Die Redner der AfD-Kundgebung kommen auf der Bühne zusammen, um die Deutsche Nationalhymne zu singen. Foto: JF
Die Redner der AfD-Kundgebung kommen auf der Bühne zusammen, um die Deutsche Nationalhymne zu singen. Foto: JF
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Siegmund kündigt vor Rotem Rathaus Arbeitspflicht für Asylbewerber an

Vor dem Berliner Roten Rathaus sammeln sich AfD-Funktionäre wie Tino Chrupalla und Ulrich Siegmund zur Kundgebung. Sie fordern eine Abschiebeoffensive sowie eine Arbeitspflicht für Asylbewerber und dass Kristin Brinker neue Regierende Bürgermeisterin wird. Währenddessen bedrängt die Antifa Journalisten.

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Die Redner der AfD-Kundgebung kommen auf der Bühne zusammen, um die Deutsche Nationalhymne zu singen. Foto: JF
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