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Parteifreunde und Ehefrau betroffen: Spaniens Ministerpräsident Sánchez kämpft mit Korruptionsskandalen

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Die Korruptionsvorwürfe gegen Parteifreunde und seine Ehefrau belasten Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez.
Die Korruptionsvorwürfe gegen Parteifreunde und seine Ehefrau belasten Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez.
Die Korruptionsvorwürfe gegen Parteifreunde und seine Ehefrau belasten Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
JF-Plus Icon Premium Parteifreunde und Ehefrau betroffen
 

Spaniens Ministerpräsident Sánchez kämpft mit Korruptionsskandalen

Für Spaniens Regierungschef Sánchez läuft es nicht rund. Nicht nur seine PSOE-Parteifreunde sorgen mit Korruptionsprozessen für Negativschlagzeilen. Auch seine Ehefrau muss sich nun vor Gericht verantworten. Doch das ist nicht alles.

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Die Korruptionsvorwürfe gegen Parteifreunde und seine Ehefrau belasten Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez. Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images
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