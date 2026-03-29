Wo bleibt das Korrektiv zur „Correctiv“-Kampagne?

Das selbsternannte Recherchekollektiv „Correctiv“ auf der Leipziger Buchmesse: Das Geld fließt weiter an den Verein. Foto: picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt

Jetzt ist es amtlich: Die „Correctiv“-Geschichte von „Deportationsplänen“ der AfD war völlig aus der Luft gegriffen. Doch der Schaden ist gemacht – und von Konsequenzen keine Spur. Ein Kommentar von Frank Hauke.