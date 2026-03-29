Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Geheimtreffen“-Lüge: Wo bleibt das Korrektiv zur „Correctiv“-Kampagne?

„Geheimtreffen“-Lüge: Wo bleibt das Korrektiv zur „Correctiv“-Kampagne?

„Geheimtreffen“-Lüge: Wo bleibt das Korrektiv zur „Correctiv“-Kampagne?

Das selbsternannte Recherchekollektiv „Correctiv“ auf der Leipziger Buchmesse: Das Geld fließt weiter an den Verein. (Themenbild)
Das selbsternannte Recherchekollektiv „Correctiv“ auf der Leipziger Buchmesse: Das Geld fließt weiter an den Verein. (Themenbild)
Das selbsternannte Recherchekollektiv „Correctiv“ auf der Leipziger Buchmesse: Das Geld fließt weiter an den Verein. Foto: picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt
JF-Plus Icon Premium „Geheimtreffen“-Lüge
 

Wo bleibt das Korrektiv zur „Correctiv“-Kampagne?

Jetzt ist es amtlich: Die „Correctiv“-Geschichte von „Deportationsplänen“ der AfD war völlig aus der Luft gegriffen. Doch der Schaden ist gemacht – und von Konsequenzen keine Spur. Ein Kommentar von Frank Hauke.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das selbsternannte Recherchekollektiv „Correctiv“ auf der Leipziger Buchmesse: Das Geld fließt weiter an den Verein. Foto: picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles