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True Crime: Schöne Mordorte in ihrer Nähe

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Ein Polizeiabsperrband, davor Bilder von Tatorten: Hinterkaifeck und Gladbach-Entführung, Symbolbild für Mordorte und True Crime
Ein Polizeiabsperrband, davor Bilder von Tatorten: Hinterkaifeck und Gladbach-Entführung, Symbolbild für Mordorte und True Crime
Tatorte in Deutschland: Hinterkaifeck und Gladbach-Entführung. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner / IMAGO / United Archives / IMAGO / A. Friedrichs / Montage: JF
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Schöne Mordorte in ihrer Nähe

Makabere Reisen: „Dark Tourism“, das Besuchen von ehemaligen Verbrechenstatorten, ist ein Trend. Die JF hat eine Reiseliste solcher Mordorte zusammengestellt.

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Tatorte in Deutschland: Hinterkaifeck und Gladbach-Entführung. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner / IMAGO / United Archives / IMAGO / A. Friedrichs / Montage: JF
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