Ex-US-Präsident Obama überschüttet Luisa Neubauer mit Lob

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WASHINGTON. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die deutsche Klima-Aktivistin Luisa Neubauer demonstrativ ins Rampenlicht gerückt. Auf seinem Instagram-Profil präsentierte Obama die 30jährige als Aushängeschild seines Förderprogramms – pünktlich zum Earth Day.

In seinem Beitrag erklärte der 64jährige, die Teilnehmer des Leadership-Programms der Obama Foundation gäben ihm Hoffnung. Neubauer, die auch bei Demonstrationen gegen rechts auftritt, sei eine von ihnen und arbeite daran, den Klimawandel zu bekämpfen. Zugleich forderte er seine Millionen Follower auf, sich ihre „beeindruckende Geschichte“ anzusehen.

Parallel verbreitete Obama Videos, in denen Neubauer selbst zu Wort kommt. Darin schildert sie ihre Reise in die Antarktis, wo sie mehrere Wochen auf dem Forschungsschiff „Malizia Explorer“ verbrachte (die JF berichtete). Flankiert von Wissenschaftlern und Aktivisten.

The young people in our @ObamaFoundation Leaders program give me hope. One of those leaders, Luisa Neubauer, is working to fight climate change and recently traveled to Antarctica. This Earth Day, I hope you’ll check out her incredible story. pic.twitter.com/T3yqryHRj2 — Barack Obama (@BarackObama) April 22, 2026

Neubauer und die „Mutter aller Krisen“

In Obamas Beitrag zeichnet Neubauer zudem ihren persönlichen Weg in die Klima-Szene nach. Auslöser sei eine Reise nach Tansania gewesen, bei der sie auf Probleme bei der Wasserversorgung gestoßen sei. Dieses Erlebnis habe sie politisiert und zu ihrem Engagement für das Pariser Klimaabkommen geführt. Später beteiligte sie sich – inspiriert von Greta Thunberg – am Aufbau der Klimabewegung in Deutschland.

In ihren Ausführungen warnt Neubauer zugleich vor einer Abschwächung der Klimapolitik. Die Klimakrise sei die „Mutter aller Krisen“, die Konflikte und Ungleichheiten verschärfe. Veränderung entstehe nicht durch einzelne Akteure, sondern durch das Handeln vieler.

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Der frühere US-Präsident rückt Luisa Neubauer damit weltweit ins Zentrum und nutzt den Earth Day für die nächste große Inszenierung der Klimabewegung. (rr)