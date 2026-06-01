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Linke Literaturforschung: Die große Verschwulung des Thomas Mann

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Linke Literaturforschung: Die große Verschwulung des Thomas Mann

Thomas Mann an seinem Schreibtisch um 1930. Trotz seiner Bisexualität taugt er nicht als schwule Symbolfigur. (Themenbild/Archivbild)
Thomas Mann an seinem Schreibtisch um 1930. Trotz seiner Bisexualität taugt er nicht als schwule Symbolfigur. (Themenbild/Archivbild)
Thomas Mann an seinem Schreibtisch um 1930. Foto: IMAGO / Everett Collection
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Die große Verschwulung des Thomas Mann

Wer nicht schwul ist, wird schwul gemacht: Ein Biograph von Thomas Mann versucht ausführlich, dessen Homosexualität zu belegen. Doch es ist komplizierter – und der Grund für die Behauptungen durchschaubar. Ein Essay.

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Thomas Mann an seinem Schreibtisch um 1930. Foto: IMAGO / Everett Collection
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