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Disziplinarrecht: Wie die Politik Beamte zu ihren Knechten machen will

Disziplinarrecht: Wie die Politik Beamte zu ihren Knechten machen will

Disziplinarrecht: Wie die Politik Beamte zu ihren Knechten machen will

Ein Beamter muss sich bei einem Disziplinarverfahren beantworten (Symbolbild): Immer häufiger bekämpfen Politiker unbequeme Staatsdiener aus politischen Gründen.
Ein Beamter muss sich bei einem Disziplinarverfahren beantworten (Symbolbild): Immer häufiger bekämpfen Politiker unbequeme Staatsdiener aus politischen Gründen.
Ein Beamter muss sich bei einem Disziplinarverfahren beantworten (Symbolbild): Immer häufiger bekämpfen Politiker unbequeme Staatsdiener aus politischen Gründen. Bild: JF
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Wie die Politik Beamte zu ihren Knechten machen will

Aus Loyalität wird Gefügigkeit: Die jüngsten Fälle von politisch motivierten Strafen gegen unbequeme Staatsdiener entlarven, wie das Beamtenrecht im Kampf gegen Rechts missbraucht wird. Ein Kommentar von Hans-Georg Maaßen.

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Ein Beamter muss sich bei einem Disziplinarverfahren beantworten (Symbolbild): Immer häufiger bekämpfen Politiker unbequeme Staatsdiener aus politischen Gründen. Bild: JF
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