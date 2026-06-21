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Abtreibungs-Debatte: Was 50 Jahre Indikationslösung Deutschland gebracht haben

Abtreibungs-Debatte: Was 50 Jahre Indikationslösung Deutschland gebracht haben

Abtreibungs-Debatte: Was 50 Jahre Indikationslösung Deutschland gebracht haben

Das Bild zeigt eine Schwangere in Deutschland. Die Indikationslösung wurde vor 50 Jahren eingeführt.
Das Bild zeigt eine Schwangere in Deutschland. Die Indikationslösung wurde vor 50 Jahren eingeführt.
Eine Schwangere beim Arzt: Abtreibungen führen zu gesellschaftlichen Problemen. Foto: picture alliance / Zoonar | Iuliia Zavalishina
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Was 50 Jahre Indikationslösung Deutschland gebracht haben

50 Jahre nach ihrer Einführung fragen Kritiker, welchen Preis Deutschland für die Indikationslösung zahlt – ethisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Denn das Land braucht dringend Kinder.

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Eine Schwangere beim Arzt: Abtreibungen führen zu gesellschaftlichen Problemen. Foto: picture alliance / Zoonar | Iuliia Zavalishina
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