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50 Jahre Indikationslösung: Deutschlands 6,5 Millionen verlorene Kinder: Wann hört das auf?

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50 Jahre Indikationslösung: Deutschlands 6,5 Millionen verlorene Kinder: Wann hört das auf?

frau mit kleinem Baby auf dem Arm
frau mit kleinem Baby auf dem Arm
Junge Frau mit ihrem Baby auf dem Arm: Mindestens 6,5 Millionen Kinder hat Deutschland verloren
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Deutschlands 6,5 Millionen verlorene Kinder: Wann hört das auf?

Seit einem halben Jahrhundert dürfen Frauen nach einer kurzen Beratung eine Abtreibung durchführen – auch aus „sozialen“ Gründen. Doch mit dem Wohl der Frau hat das nichts zu tun. Ein Kommentar von Kristijan Aufiero.

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