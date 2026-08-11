Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Abtreibungen bis zur Geburt: Sie töten Babys – und zerstören das Gewissen

Abtreibungen bis zur Geburt: Sie töten Babys – und zerstören das Gewissen

Abtreibungen bis zur Geburt: Sie töten Babys – und zerstören das Gewissen

Ein KI-generiertes Bild von einem Baby nicht lange vor der Geburt
Ein KI-generiertes Bild von einem Baby nicht lange vor der Geburt
Ein Baby nicht lange vor der Geburt: den Diskurs verschieben. Foto: KI generiert
JF-Plus Icon Premium Abtreibungen bis zur Geburt
 

Sie töten Babys – und zerstören das Gewissen

Im US-Bundesstaat Massachusetts ist jetzt die Tötung Ungeborener bis zur Geburt legal – ohne relevante Bedingungen. Es ist ein Verbrechen. Wie steht es eigentlich um unser Gewissen? Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Baby nicht lange vor der Geburt: den Diskurs verschieben. Foto: KI generiert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles