Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
AfD Bundestagsfraktion, Spritpreise, Steuern runter
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Vertuscht die Regierung Weimers Verstoß gegen das Ministergesetz?

JF-Exklusiv: Vertuscht die Regierung Weimers Verstoß gegen das Ministergesetz?

JF-Exklusiv: Vertuscht die Regierung Weimers Verstoß gegen das Ministergesetz?

Verstoß gegen das Ministergesetz? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Verstoß gegen das Ministergesetz? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Verstoß gegen das Ministergesetz? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Vertuscht die Regierung Weimers Verstoß gegen das Ministergesetz?

Trotz Ministeramt führt Weimer eine GmbH. Dies ist per Gesetz verboten. Die Bundesregierung kommt aber zu dem Schluss, dass das in Ordnung sei. Daran gibt es Zweifel. Denn eine wichtige Frage beantwortet sie nicht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Verstoß gegen das Ministergesetz? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles