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Eklat auf Kieler „Muddi Markt“: Was Linke an Deutschlandtrikots stört

Eklat auf Kieler „Muddi Markt“: Was Linke an Deutschlandtrikots stört

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Im Muddi Markt auf der Kieler Woche sorgen Deutschlandtrikots für Probleme (Symbolbild).
Im Muddi Markt auf der Kieler Woche sorgen Deutschlandtrikots für Probleme (Symbolbild).
Im Muddi Markt auf der Kieler Woche sorgen Deutschlandtrikots für Probleme (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Tom Weller
JF-Plus Icon Premium Eklat auf Kieler „Muddi Markt“
 

Was Linke an Deutschlandtrikots stört

Wenn Fußball-WM ist, haben es Linke schwer. Die ganzen Deutschlandflaggen und -trikots belasten sie. Ein Vorfall auf der Kieler Woche führt exemplarisch vor Augen, wofür linke Politik steht: Deutschenfeindlichkeit. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

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Im Muddi Markt auf der Kieler Woche sorgen Deutschlandtrikots für Probleme (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Tom Weller
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