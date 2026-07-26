Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Parlamentsrecht: Verfassung, Parlament und die große Sachsen-Anhalt-Frage

Parlamentsrecht: Verfassung, Parlament und die große Sachsen-Anhalt-Frage

Parlamentsrecht: Verfassung, Parlament und die große Sachsen-Anhalt-Frage

Die Rechts-Kolumne von Ulrich Vosgerau. Dieses mal geht um Ddmokratie, Thüringen, die AfD und Kontrolkommissionen. Dieses mal geht es um Gender und Asyl. Und diesmal geht es um die Frage, ob die Ideen von Frauke Brosius-Gersdorf zur Vielehe mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Wie kann man einer Landesregierung knüppel zwischen die Beine werfen
Die Rechts-Kolumne von Ulrich Vosgerau. Dieses mal geht um Ddmokratie, Thüringen, die AfD und Kontrolkommissionen. Dieses mal geht es um Gender und Asyl. Und diesmal geht es um die Frage, ob die Ideen von Frauke Brosius-Gersdorf zur Vielehe mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Wie kann man einer Landesregierung knüppel zwischen die Beine werfen
Ulrich Vosgerau spricht Recht. Foto: Picture Alliance/Dpa /// JF Montage: JF
JF-Plus Icon Premium Parlamentsrecht
 

Verfassung, Parlament und die große Sachsen-Anhalt-Frage

Von der Schuldenbremse bis zum Untersuchungsausschuss-Quorum: Ein Muster elektoral-reaktiver Verfassungsänderungen etabliert sich – und könnte in Sachsen-Anhalt seinen Höhepunkt finden. Die Rechtskolumne von Ulrich Vosgerau.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ulrich Vosgerau spricht Recht. Foto: Picture Alliance/Dpa /// JF Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles