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Ehegattensplitting vor dem Aus: Statt an Reformen denkt die Regierung nur ans Abkassieren

Ehegattensplitting vor dem Aus: Statt an Reformen denkt die Regierung nur ans Abkassieren

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Ehegattensplitting abschaffen statt Reformen: Für Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) scheint Modernisierung nur mit mehr Abgaben zu gehen.
Ehegattensplitting abschaffen statt Reformen: Für Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) scheint Modernisierung nur mit mehr Abgaben zu gehen.
Für Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) scheint Modernisierung nur mit mehr Abgaben zu gehen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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Statt an Reformen denkt die Regierung nur ans Abkassieren

Was als Reformen verkauft wird, sind Steuer- und Abgabenerhöhungen. Die geplante Abschaffung von Ehegattensplitting und beitragsfreier Mitversicherung für Ehepartner trifft die produktive Mittelschicht. Die Regierung rüttelt an Grundpfeilern der Gesellschaft. Ein Kommentar von Ulrich van Suntum.

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Für Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) scheint Modernisierung nur mit mehr Abgaben zu gehen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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