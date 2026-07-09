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Pläne der Bundesregierung im Realitätstest: Wenn aus einem Krankheitstag eine Woche wird

Pläne der Bundesregierung im Realitätstest: Wenn aus einem Krankheitstag eine Woche wird

Pläne der Bundesregierung im Realitätstest: Wenn aus einem Krankheitstag eine Woche wird

Krankheitstage werden mehr: Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, werden Ärzte bald Krankenscheine am Fließband ausstellen müssen (Symbolbild).
Krankheitstage werden mehr: Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, werden Ärzte bald Krankenscheine am Fließband ausstellen müssen (Symbolbild).
Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, werden Ärzte bald Krankenscheine am Fließband ausstellen müssen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | stockfotos-mg
JF-Plus Icon Premium Pläne der Bundesregierung im Realitätstest
 

Wenn aus einem Krankheitstag eine Woche wird

Die Pläne der Bundesregierung zur Krankschreibung bewegen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Was würde es nun bedeuten, wenn aus der Regierungsidee ein Gesetz wird? Hier kommen Arbeitsverträge und Kulanz ins Spiel. Markus Oberhaus klärt über die mögliche Neuregelung für Krankheitstage auf.

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Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, werden Ärzte bald Krankenscheine am Fließband ausstellen müssen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | stockfotos-mg
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