Wenn aus einem Krankheitstag eine Woche wird

Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, werden Ärzte bald Krankenscheine am Fließband ausstellen müssen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | stockfotos-mg

Die Pläne der Bundesregierung zur Krankschreibung bewegen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Was würde es nun bedeuten, wenn aus der Regierungsidee ein Gesetz wird? Hier kommen Arbeitsverträge und Kulanz ins Spiel. Markus Oberhaus klärt über die mögliche Neuregelung für Krankheitstage auf.