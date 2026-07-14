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Massive Steuererhöhungen erwartet: Wenn Zigaretten zum Luxusgut werden

Massive Steuererhöhungen erwartet: Wenn Zigaretten zum Luxusgut werden

Massive Steuererhöhungen erwartet: Wenn Zigaretten zum Luxusgut werden

Das BIld zeigt einen Aschenbecher mit Zigaretten und dazu Bier in einer Kneipe.
Das BIld zeigt einen Aschenbecher mit Zigaretten und dazu Bier in einer Kneipe.
Ein Kneipenbesucher genehmigt sich eine Zigarette zum Bier: Geplante Steuererhöhung alarmiert die Industrie. Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken
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Wenn Zigaretten zum Luxusgut werden

Fast zwölf Euro. So viel könnte eine Packung Zigaretten im Jahr 2030 kosten – die Tabaksteuer soll nun offenbar noch stärker angehoben werden als noch vor wenigen Wochen erwartet. Doch damit nicht genug.

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Ein Kneipenbesucher genehmigt sich eine Zigarette zum Bier: Geplante Steuererhöhung alarmiert die Industrie. Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken
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