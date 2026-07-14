Wenn Zigaretten zum Luxusgut werden

Ein Kneipenbesucher genehmigt sich eine Zigarette zum Bier: Geplante Steuererhöhung alarmiert die Industrie. Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Fast zwölf Euro. So viel könnte eine Packung Zigaretten im Jahr 2030 kosten – die Tabaksteuer soll nun offenbar noch stärker angehoben werden als noch vor wenigen Wochen erwartet. Doch damit nicht genug.