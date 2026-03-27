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125. Geburtstag: Der unbekannte Vater der Duck

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Zeichentrickfigur Donald Duck hebt lächelnd seinen Matrosenhut vor hellem Hintergrund, ikonische Figur aus den Disney-Comics von Carl Barks, der die Duck-Familie entscheidend prägte.
Zeichentrickfigur Donald Duck hebt lächelnd seinen Matrosenhut vor hellem Hintergrund, ikonische Figur aus den Disney-Comics von Carl Barks, der die Duck-Familie entscheidend prägte.
Donald Duck mit Matrosenhut: Die Figur wurde durch Carl Barks’ Comics weltweit populär. Foto: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | –
JF-Plus Icon Premium 125. Geburtstag
 

Der unbekannte Vater der Duck

Carl Barks entwickelte Figuren wie Dagobert Duck, Daniel Düsentrieb und die Panzerknacker. Seine Geschichten machten die Disney-Comics weltweit erfolgreich. Trotzdem blieb er lange im Schatten des Labels „Walt Disney“.

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Donald Duck mit Matrosenhut: Die Figur wurde durch Carl Barks’ Comics weltweit populär. Foto: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | –
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