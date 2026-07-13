Um 55 Prozent: Regierung erhöht Tabaksteuer drastischer als beschlossen

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BERLIN. Rauchen wird zum Luxus. Die schwarz-rote Koalition will die Tabaksteuer bis zum Jahr 2030 schrittweise um 54,8 Prozent erhöhen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf das von SPD-Chef Lars Klingbeil geführte Bundesfinanzministerium. Die noch drastischere Erhöhung als kürzlich von der Regierung beschlossen steht demnach in einer sogenannter Formulierungshilfe für Klingbeil.

Der Preis für eine kleine Packung Zigaretten würde dadurch von aktuell rund acht Euro um fast 50 Prozent in drei Jahren auf fast zwölf Euro steigen. Die stufenförmige Erhöhung hätte folgende Auswirkung auf den Packungspreis: 2027: 9,10 Euro, 2028: 9,91 Euro, 2029 10,81 Euro und 2030: 11,78 Euro.

Der Tabaksteueranteil macht dabei jeweils mehr als die Hälfte aus. Er klettert von aktuell rund 4 Euro bis 2030 auf 6,19 Euro. Das entspricht der genannten Erhöhung von knapp 55 Prozent.

40 Cent Tabaksteuer mehr als beschlossen

Das sind rund 40 Cent mehr als es das Bundeskabinett erst kürzlich beschlossen hatte. Analog dazu soll auch die Besteuerung von Feinschnitt – also von Tabak für selbstgedrehte Zigaretten – viel stärker angehoben werden.

Grund für die weitere Erhöhung ist laut dem Bericht eine Lücke im Haushalt. Aus Regierungskreisen hieß es demnach, die „maßvolle Anhebung“ diene nicht nur der Haushaltskonsolidierung, sondern auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit. Sie stehe außerdem im Einklang mit dem Ziel der Bundesregierung, die Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen zu senken.



Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, forderte indes noch deutlich höhere Preise für Tabak und hochprozentigen Alkohol. Der Preis einer Schachtel Zigaretten sollte demnach auf 20 Euro angehoben werden. Auch Spirituosen sollten seiner Vorstellung nach deutlich teurer werden. (fh)