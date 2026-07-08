So viele Rentner beziehen Grundsicherung

Über 700.000 Rentner in Deutschland sind von Altersarmut betroffen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Fritsch

Die Altersarmut verschärft sich. Mit rund 771.000 Rentnern in der staatlichen Grundsicherung wurde ein neuer Höchststand in Deutschland erreicht. Tatsächlich ist die Lage jedoch noch schlimmer, als sie scheint, denn viele Anspruchsberechtigte verzichten auf die ihnen zustehenden Sozialleistungen.