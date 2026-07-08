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Altersarmut wächst: So viele Rentner beziehen Grundsicherung

Altersarmut wächst: So viele Rentner beziehen Grundsicherung

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Über 700.000 Rentner in Deutschland sind von Altersarmut betroffen (Symbolbild).
Über 700.000 Rentner in Deutschland sind von Altersarmut betroffen (Symbolbild).
Über 700.000 Rentner in Deutschland sind von Altersarmut betroffen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Fritsch
JF-Plus Icon Premium Altersarmut wächst
 

So viele Rentner beziehen Grundsicherung

Die Altersarmut verschärft sich. Mit rund 771.000 Rentnern in der staatlichen Grundsicherung wurde ein neuer Höchststand in Deutschland erreicht. Tatsächlich ist die Lage jedoch noch schlimmer, als sie scheint, denn viele Anspruchsberechtigte verzichten auf die ihnen zustehenden Sozialleistungen.

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Über 700.000 Rentner in Deutschland sind von Altersarmut betroffen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Fritsch
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