Oh, wie schön, ein Sommermärchen! Doch wie lange?

Deutsche Spieler jubeln nach einem Tor: Bekommen wir ein neues Sommermärchen? Foto: picture alliance / kolbert-press | kolbert-press/Christian Kolbert

Bei ihrem Auftaktspiel zur WM 2026 gibt die deutsche Nationalmannschaft ein erfrischend anderes Bild ab als in den vergangenen Jahren. Nicht nur sportlich, sondern auch (un)politisch. Ist das ein neues Sommermärchen – oder nur ein Wahlversprechen, das bald gebrochen wird?