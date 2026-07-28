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Attacken, Streit und Wut: Kanzler am Ende? Beispielloser CDU-Aufstand gegen Merz

Attacken, Streit und Wut: Kanzler am Ende? Beispielloser CDU-Aufstand gegen Merz

Attacken, Streit und Wut: Kanzler am Ende? Beispielloser CDU-Aufstand gegen Merz

Es wird einsam um Merz. Der Kanzler schafft sich Feinde im Rekordtempo.
Es wird einsam um Merz. Der Kanzler schafft sich Feinde im Rekordtempo.
Es wird einsam um Merz. Der Kanzler schafft sich Feinde im Rekordtempo. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Kanzler am Ende? Beispielloser CDU-Aufstand gegen Merz

Merz hat in Teilen seiner Partei jeden Respekt verloren. Persönliche Angriffe zeigen: Der Kanzler ist am Ende. Schon morgen sieht jeder, ob ihm die aufgebrachte Fraktion noch folgt. Ein Hintergrundbericht, über eine CDU, die sich zerlegt.

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Es wird einsam um Merz. Der Kanzler schafft sich Feinde im Rekordtempo. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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