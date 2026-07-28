Kanzler am Ende? Beispielloser CDU-Aufstand gegen Merz

Es wird einsam um Merz. Der Kanzler schafft sich Feinde im Rekordtempo. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Merz hat in Teilen seiner Partei jeden Respekt verloren. Persönliche Angriffe zeigen: Der Kanzler ist am Ende. Schon morgen sieht jeder, ob ihm die aufgebrachte Fraktion noch folgt. Ein Hintergrundbericht, über eine CDU, die sich zerlegt.