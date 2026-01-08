Kai Wegner hat bald sehr viel Zeit, täglich Tennis zu spielen

Tennis statt Homeoffice: Der Regierende Bürgermeister Wegner dürfte diese Stromausfall-Lüge politisch nicht überleben. Er ist blamiert bis auf die Knochen. Sein Pech: Selbst in „Unserer Demokratie“ mit den Niemals-Zurücktretern ist dieser Skandal zu eingängig zu erzählen.