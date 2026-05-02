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Mediale Kernschmelze: Höcke bei „ungeskriptet“ – das Ende einer dekadenten Pharisäer-Kaste

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Mediale Kernschmelze: Höcke bei „ungeskriptet“ – das Ende einer dekadenten Pharisäer-Kaste

Björn Höcke (AfD) und Podcaster Ben Berndt: Die Pharisäer toben.
Björn Höcke (AfD) und Podcaster Ben Berndt: Die Pharisäer toben.
Björn Höcke (AfD) und Podcaster Ben Berndt (l.): im Gespräch ohne „Einordnungen“. Fotos: Youtube-Kanal: {ungeskriptet} by Ben / Screenshots: JF
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Höcke bei „ungeskriptet“ – das Ende einer dekadenten Pharisäer-Kaste

Der Auftritt von Björn Höcke bei Ben Berndts Podcast „ungeskriptet“ löst eine kollektive Hyperventilation linker Dauerempörer aus. Die Aufregung verrät mehr über die Verkommenheit des Journalismus als über das Interview selbst. Ein Kommentar.

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Björn Höcke (AfD) und Podcaster Ben Berndt (l.): im Gespräch ohne „Einordnungen“. Fotos: Youtube-Kanal: {ungeskriptet} by Ben / Screenshots: JF
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