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Marx’ Angriff gegen Rom: Wenn Homo-Segnungen wichtiger als Glaube sind

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Marx’ Angriff gegen Rom: Wenn Homo-Segnungen wichtiger als Glaube sind

Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx: Verordnete in seinem Erzbistum Segensfeiern für Homosexuelle. (Themenbild/Collage)
Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx: Verordnete in seinem Erzbistum Segensfeiern für Homosexuelle. (Themenbild/Collage)
Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx. Foto: picture alliance/dpa | Armin Weigel
JF-Plus Icon Premium Marx’ Angriff gegen Rom
 

Wenn Homo-Segnungen wichtiger als Glaube sind

Mit den Segensfeiern für homosexuelle Paare riskiert Kardinal Reinhard Marx einen Bruch mit der katholischen Kirche. Dafür sollte er eigentlich zurücktreten. Ein Kommentar von Marco Gallina.

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