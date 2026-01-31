Heiter weiter Selbstzerstörung

Die EU quält ihre Bürger mit den üblichen abgedroschenen Floskeln. So läßt sich die große neue Migrationsstrategie zusammenfassen, die Brüssel gestern für die kommenden fünf Jahre vorgestellt hat (JF berichtete) . Man wolle „die illegale Migration verhindern“, gleichzeitig aber „Menschen vor Krieg und Verfolgung schützen“, tönt es darin. Und selbstverständlich will die EU nach wie vor „Talente“, also die berühmten Fachkräfte, gewinnen.

In der Realität bedeutete das bisher vor allem eines: Die Einwanderung von Millionen junger Männer aus fremden Kulturen in die europäischen Sozial- und Justizsysteme. Die neue „Strategie“ gibt wenig Anlaß zur Hoffnung, daß sich an dieser selbstzerstörerischen Politik etwas ändern wird.

Peinliches Selbstlob

Zwar verspricht die Kommission, die Zahl der Asylanträge und der illegalen Einreisen zu senken sowie die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen. Aber was heißt das konkret? Auf welche Zahl sollen Asylmigration und illegale Einwanderung eingedampft werden? Wie viele Abschiebungen soll es künftig im Jahr geben? Darüber schweigen sich Präsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und ihre Kommission aus.

Stattdessen herrscht Realitätsverweigerung. Man wolle die in den vergangenen Jahren erzielten „Fortschritte erhalten und weiter verstärken“. Das Selbstlob gründet darauf, daß die Zahl der Asylmigranten und der illegalen Grenzübertritte zuletzt gesunken ist, während es mehr Abschiebungen gab.

So stellten 2024 noch rund 910.000 neue Migranten einen Asylantrag in der EU. Von Januar bis Oktober 2025 (aktuellere Daten gibt es nicht) waren es rund 570.000. Die illegalen Einreisen gingen 2025 im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel zurück auf 180.000. Die Abschieberate für die Ausreisepflichtigen stieg auf 27 Prozent.

Die Rede vom „Fortschritt“ ist lächerlich

Diesen „Fortschritt“ gab es allerdings nur, weil die Zahlen zuvor astronomisch hoch waren beziehungsweise bei den Abschiebungen extrem niedrig. Und das sind sie immer noch. Wer angesichts von irrwitzigen 570.000 Asylmigranten 2025 (und November sowie Dezember fehlen ja noch!) und der lächerlichen Abschiebequote von 27 Prozent jubelt, hat den Verstand verloren.

Um eine grundlegende Verbesserung herbeizuführen, wären auch grundlegende Maßnahmen nötig. Die EU hingegen setzt auf alte Rezepte, die wenig bis gar nichts gebracht haben, und auf neue Rezepte, die unrealistisch sind.

So will sie ihre „durchsetzungsstarke Migrationsdiplomatie“ weiter stärken, also mit den Drittländern zusammenarbeiten, aus denen die Migranten kommen. Das hat bislang kaum Wirkung gezeigt und wird es in Zukunft nicht tun – selbst wenn die EU ihre Drohung wahrmachen sollte, unkooperativen Ländern die Visumfreiheit zu entziehen.

Die Idee der „Mehrzweckzentren“ ist unausgegoren

Starke Zweifel sind ebenso bei den geplanten „Mehrzweckzentren“ und „Return Hubs“ angebracht, die außerhalb der EU entstehen sollen. Geplant ist, daß Migranten dort ihren Asylantrag stellen und nicht erst in die EU einreisen. Zudem sollen abgelehnte Asylbewerber dort darauf, daß ihr Heimatland sie zurücknimmt.

Daß die Kommission noch keine Details dazu bekanntgegeben hat, zeigt, wie unausgegoren die Idee ist. Denn zum einen müssen sich Drittländer finden, die die Zentren auf ihrem Territorium zulassen. Zum anderen wollen die Migranten nach Europa.