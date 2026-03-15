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Wahlversprechen des Kanzlers: Hat Merz niemanden, der ihn vor sich selbst schützt?

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat offenbar keine politischen Überzeugungen, so kann er jede Position räumen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat offenbar keine politischen Überzeugungen, so kann er jede Position räumen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat offenbar keine politischen Überzeugungen, so kann er jede Position räumen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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Hat Merz niemanden, der ihn vor sich selbst schützt?

Nun denkt Bundeskanzler Merz also über eine neue Steuererhöhung nach. Das ist nur die nächste Enttäuschung für die Wähler, die vor der Wahl auf einen nüchternen Wirtschaftspolitiker gehofft hatten. Doch der produziert nur Wortbrüche. Ein Kommentar von Robert Willacker.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat offenbar keine politischen Überzeugungen, so kann er jede Position räumen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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