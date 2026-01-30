Anzeige
Berlin kapituliert vor Glatteis: Haste mal ’ne Dose Streusalz?

Polizisten in Berlin helfen einem Fahrradfahrer: Winterdienst weitgehend eingestellt. Foto: picture alliance/dpa | Britta Pedersen
Wer gedacht hatte, Berlins Regierender Bürgermeister könne nach seiner Tennisplatz-Lüge nicht noch peinlicher daherkommen, wird schnell eines Besseren belehrt. Selbst beim Thema Streusalz macht sich Kai Wegner zum Fallobst. Ein Kommentar.

