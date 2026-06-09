Die Antideutschen sind eine extremistische Sekte mit Breitenwirkung

Antideutsche innerhalb der Antifa-Bewegung sehen in unbegrenzter Migration ein Mittel, um Deutschland abzuschaffen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Sipa USA | PRESSCOV

Lange galten die Antideutschen als marginale politische Sekte. Doch ihre Ideologie ist mittlerweile in die Gesellschaft und Parteien eingesickert, bis in die CDU. Das ist fatal, denn das Ziel der Linksextremisten ist die Abschaffung Deutschlands. Ein Gastbeitrag von Hans-Georg Maaßen.