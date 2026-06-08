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Bas bei Miosga: SPD auf Crashkurs: Also „Helm auf und los“

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Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) betreibt gern Oppositionspolitik, obwohl sie zur Regierung gehört.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) betreibt gern Oppositionspolitik, obwohl sie zur Regierung gehört.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) betreibt gern Oppositionspolitik, obwohl sie zur Regierung gehört. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
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SPD auf Crashkurs: Also „Helm auf und los“

Bei Caren Miosga präsentiert sich Bärbel Bas (SPD) wie die personifizierte Identitätsstörung ihrer Partei. Als Arbeitsministerin ist sie eigentlich dem Reformkurs der Koalition verpflichtet, doch als SPD-Chefin pöbelt sie fundamentaloppositionell herum.

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