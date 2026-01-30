Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Cancel-Fall vor Gericht: Sie warnte vor „woken Eliten“ – und verliert dann die Rolle in ihrem eigenen Film

Schauspielerin Sarah Maria Sander: Opfer „radikaler Intoleranz“. Foto: IMAGO / STEINSIEK.CH
Sie warnte vor „woken Eliten“ – und verliert dann die Rolle in ihrem eigenen Film

Die Schauspielerin Sarah Maria Sander schreibt ein Drehbuch und soll die Hauptrolle spielen. Trotz Einigung mit einer Produktionsfirma verliert sie die Rolle – wegen politisch unerwünschter Äußerungen über linke Selbstherrlichkeit?

