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ARD-Propagandist bekommt neuen Job: Georg Restle kennt weder Anstand noch Moral

ARD-Propagandist bekommt neuen Job: Georg Restle kennt weder Anstand noch Moral

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Das Bild zeigt den ARD-Journalisten Georg Restle.
Das Bild zeigt den ARD-Journalisten Georg Restle.
Der ARD-Moderator Georg Restle: Überbezahlte Propaganda auf Kosten der Allgemeinheit. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
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Georg Restle kennt weder Anstand noch Moral

Georg Restle verlässt die ARD-Sendung „Monitor“, um künftig Korrespondent in Afrika zu werden. Mit ihm verliert „Monitor“ einen der amoralischsten und scheinheiligsten Journalisten des Landes. Eine Abrechnung.

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Der ARD-Moderator Georg Restle: Überbezahlte Propaganda auf Kosten der Allgemeinheit. Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl
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