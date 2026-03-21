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JF-Reportage: Das Ahrtal vier Jahre später – Sie lernen es einfach nicht

JF-Reportage: Das Ahrtal vier Jahre später – Sie lernen es einfach nicht

JF-Reportage: Das Ahrtal vier Jahre später – Sie lernen es einfach nicht

Das Bild zeigt einen von der Ahrtal-Flut zerstörten Wohnraum.
Das Bild zeigt einen von der Ahrtal-Flut zerstörten Wohnraum.
Ein von der Flut im Ahrtal zerstörter Wohnraum: Behörden liessen Betroffene im Stich. Foto: JF
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Das Ahrtal vier Jahre später – Sie lernen es einfach nicht

Das Ahrtal vier Jahre danach: Eine Betroffene kämpft nicht nur mit den Folgen der verheerenden Flut, sondern mit Behördenversagen und untätigen Nachbarn. Die JUNGE FREIHEIT hat sie getroffen.

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Ein von der Flut im Ahrtal zerstörter Wohnraum: Behörden liessen Betroffene im Stich. Foto: JF
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