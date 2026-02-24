Geheimsache erste Bundespräsidentin

Alte Freundinnen und nun Rivalinnen um das Amt des Bundespräsidenten? Angela Merkel (links) und Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag am Wochenende. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

In einem Jahr bekommt Deutschland ein neues Staatsoberhaupt. Doch wen? Wird es Merkel? Darüber dürfe man nicht öffentlich diskutieren, warnt Kandidatin Kramp-Karrenbauer. Damit ist klar: Bellevue bleibt Sache der Regierung und nicht des Volkes. Ein Kommentar.