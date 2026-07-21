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JF-Exklusiv: Wird dieser Merkel-Vertraute neuer Kanzleramtsminister?

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Hendrik Hoppenstedt ist als Kanzleramtsminister im Gespräch.
Hendrik Hoppenstedt ist als Kanzleramtsminister im Gespräch.
Bei einer Personalrochade ist Hendrik Hoppenstedt als Kanzleramtsminister im Gespräch, wie die JF exklusiv berichtet. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Wird dieser Merkel-Vertraute neuer Kanzleramtsminister?

Viel spricht dafür, dass Kanzleramtsminister Thorsten Frei neuer Unions-Fraktionschef wird. Doch wer übernimmt dann seinen Posten? Es könnte ein alter Bekannter aus der Merkel-Ära werden, wie die JUNGE FREIHEIT exklusiv erfuhr. Ein Hintergrundbericht.

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Bei einer Personalrochade ist Hendrik Hoppenstedt als Kanzleramtsminister im Gespräch, wie die JF exklusiv berichtet. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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