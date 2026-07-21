Wird dieser Merkel-Vertraute neuer Kanzleramtsminister?

Bei einer Personalrochade ist Hendrik Hoppenstedt als Kanzleramtsminister im Gespräch, wie die JF exklusiv berichtet. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Viel spricht dafür, dass Kanzleramtsminister Thorsten Frei neuer Unions-Fraktionschef wird. Doch wer übernimmt dann seinen Posten? Es könnte ein alter Bekannter aus der Merkel-Ära werden, wie die JUNGE FREIHEIT exklusiv erfuhr. Ein Hintergrundbericht.