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IP-Speicherung: Dobrindts digitaler Würgegriff

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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Lässt tausende IP-Adressen zu Überwachungszwecken speichern. (Themenbild)
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Lässt tausende IP-Adressen zu Überwachungszwecken speichern. (Themenbild)
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Lässt tausende IP-Adressen zu Überwachungszwecken speichern. Fotos: picture alliance/dpa | Jens Kalaene /// picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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Dobrindts digitaler Würgegriff

In guter alter Unions-Tradition will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt digitale Daten aller Bürger speichern. Es droht ein noch härterer Kampf gegen „Hassrede“ als ohnehin schon. Ein Kommentar von Florian Müller.

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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Lässt tausende IP-Adressen zu Überwachungszwecken speichern. Fotos: picture alliance/dpa | Jens Kalaene /// picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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