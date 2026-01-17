Die Justizministerin sägt an der Demokratie

Eine Justitia-Statue: Wählerwille und Gewaltenteilung sind essentiell für eine Demokratie. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

Wenn Demokratie nicht mehr vom Wählerwillen abhängig ist, sondern vom Wohlwollen der Eliten, ist es fünf vor zwölf. Die Diskussion über das passive Wahlrecht zeigt das eindrucksvoll. Eine Einordnung von Ulrich Vosgerau.