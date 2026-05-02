Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Umgang mit der AfD: Demokratie zu Tode geschützt

Umgang mit der AfD: Demokratie zu Tode geschützt

Umgang mit der AfD: Demokratie zu Tode geschützt

Ein Protestschild gegen die AfD in Berlin: Das hysterische Vorgehen gegen die Partei erinnert an die Anfänge der SPD. Damit schädigt man aber die Demokratie. (Themenbild/Collage)
Ein Protestschild gegen die AfD in Berlin: Das hysterische Vorgehen gegen die Partei erinnert an die Anfänge der SPD. Damit schädigt man aber die Demokratie. (Themenbild/Collage)
Ein Protestschild gegen die AfD in Berlin: Das hysterische Vorgehen gegen die Partei erinnert an die Anfänge der SPD. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
JF-Plus Icon Premium Umgang mit der AfD
 

Demokratie zu Tode geschützt

Mit immer neuen Gesetzen wollen die Etablierten die AfD von jeglichem Einfluss fernhalten. Das zeugt von einem gefährlichen Demokratieverständnis – und historischer Unkenntnis. Ein Kommentar von Werner J. Patzelt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Protestschild gegen die AfD in Berlin: Das hysterische Vorgehen gegen die Partei erinnert an die Anfänge der SPD. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles