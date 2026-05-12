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JF-Faktencheck: „Gerrymandering“ in den USA – wie Minderheiten politisch bevorzugt werden

JF-Faktencheck: „Gerrymandering“ in den USA – wie Minderheiten politisch bevorzugt werden

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Das Kapitol der Vereinigten Staaten ist das Symbol der US-Demokratie. Diese sei durch Gerrymandering gefährdet.
Das Kapitol der Vereinigten Staaten ist das Symbol der US-Demokratie. Diese sei durch Gerrymandering gefährdet.
Das Kapitol der Vereinigten Staaten: Symbol der US-Demokratie. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore /// Instagram
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„Gerrymandering“ in den USA – wie Minderheiten politisch bevorzugt werden

Wenn Rechte in den USA „Gerrymandering“ – den Neuzuschnitt von Wahlkreisen – betreiben, sind sie angeblich gleich für den Abwärtstrend der US-Demokratie verantwortlich und diskriminierten Minderheiten. In Wirklichkeit sieht es ganz anders aus.

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Das Kapitol der Vereinigten Staaten: Symbol der US-Demokratie. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore /// Instagram
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