Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streusalz-Posse in Berlin: Die Hauptstadt rutscht immer weiter ab

Streusalz-Posse in Berlin: Die Hauptstadt rutscht immer weiter ab

Streusalz-Posse in Berlin: Die Hauptstadt rutscht immer weiter ab

Das Bild zeigt Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Die Regierung der Hauptstadt steht für den Umgang mit der Streusalz-Problematik aktuell unter Druck.
Das Bild zeigt Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Die Regierung der Hauptstadt steht für den Umgang mit der Streusalz-Problematik aktuell unter Druck.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU): Die Hauptstadt scheitert an den einfachsten Dingen. Foto: picture alliance / PIC ONE | Günther Dorn
JF-Plus Icon Premium Streusalz-Posse in Berlin
 

Die Hauptstadt rutscht immer weiter ab

Der Naturschutzbund Berlin gewinnt gegen die Senatsverwaltung der Hauptstadt und sorgt dafür, daß kein Streusalz mehr benutzt werden darf. Die Wegner-Regierung ist selbst schuld an dieser Blamage. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU): Die Hauptstadt scheitert an den einfachsten Dingen. Foto: picture alliance / PIC ONE | Günther Dorn
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles