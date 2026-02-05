Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Viele Namen, wenig Kontext: Was tun mit den neuen Epstein-Files?

Viele Namen, wenig Kontext: Was tun mit den neuen Epstein-Files?

Viele Namen, wenig Kontext: Was tun mit den neuen Epstein-Files?

Jeffrey Epstein hatte trotz der bekannten Verbrechen Zugang zu höchsten internationalen Kreisen.
Jeffrey Epstein hatte trotz der bekannten Verbrechen Zugang zu höchsten internationalen Kreisen.
Jeffrey Epstein hatte trotz der bekannten Verbrechen Zugang zu höchsten internationalen Kreisen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Epstein Estate/House Oversight
JF-Plus Icon Premium Viele Namen, wenig Kontext
 

Was tun mit den neuen Epstein-Files?

Die neuen Epstein-Akten diskreditieren gerade die westlichen Eliten. Sie zeigen die weit verzweigten Verbindungen des Sextäters in höchste Kreise aller politischen Lager. Doch die US-Justiz scheint unwillig, die Aktenflut wirklich durcharbeiten zu wollen. Sie überläßt sie einer überforderten, polarisierten Öffentlichkeit. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Jeffrey Epstein hatte trotz der bekannten Verbrechen Zugang zu höchsten internationalen Kreisen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Epstein Estate/House Oversight
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles