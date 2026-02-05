Was tun mit den neuen Epstein-Files?

Die neuen Epstein-Akten diskreditieren gerade die westlichen Eliten. Sie zeigen die weit verzweigten Verbindungen des Sextäters in höchste Kreise aller politischen Lager. Doch die US-Justiz scheint unwillig, die Aktenflut wirklich durcharbeiten zu wollen. Sie überläßt sie einer überforderten, polarisierten Öffentlichkeit. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.