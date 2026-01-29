Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ausgrenzung der AfD: Die entlarvende Freude des Verfassungsschutzchefs

Ausgrenzung der AfD: Die entlarvende Freude des Verfassungsschutzchefs

Ausgrenzung der AfD: Die entlarvende Freude des Verfassungsschutzchefs

Niedersachsens Verfassungsschutzchef Dirk Pejril
Niedersachsens Verfassungsschutzchef Dirk Pejril
„Für uns ein guter Tag“: Niedersachsens Verfassungsschutzchef Dirk Pejril. Foto: picture alliance/dpa | Michael Matthey
JF-Plus Icon Premium Ausgrenzung der AfD
 

Die entlarvende Freude des Verfassungsschutzchefs

In Niedersachsen darf die AfD nun nicht mehr den Verfassungsschutz kontrollieren. Zu diesem Zweck wurde eigens ein neues Gremium geschaffen. Was kommt als nächstes? Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

„Für uns ein guter Tag“: Niedersachsens Verfassungsschutzchef Dirk Pejril. Foto: picture alliance/dpa | Michael Matthey
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles