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Demokratieverständnis der SPD: Wenn die Regierung sich der Kontrolle entzieht

Demokratieverständnis der SPD: Wenn die Regierung sich der Kontrolle entzieht

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Regierung im Blick: Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hält sich lieber bedeckt, als der AfD zu antworten.
Regierung im Blick: Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hält sich lieber bedeckt, als der AfD zu antworten.
Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hält sich lieber bedeckt, als der AfD zu antworten. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
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Wenn die Regierung sich der Kontrolle entzieht

Die niedersächsische Innenministerin verweigert der Opposition banale Zahlen über Prozesskosten. Die AfD nimmt das Verhalten der Landesregierung nicht hin und reicht Organklage ein.

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Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hält sich lieber bedeckt, als der AfD zu antworten. Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte
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